MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi değerlendirmesi

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 19:36

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 84'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan, "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur." hükmünü hatırlattı.

Milletvekilliğinin düşürülmesinin TBMM'nin takdirinde olmadığına işaret eden Erkan Akçay, CHP'li Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken belgeleri açıklamak" suçundan aldığı 5 yıl 10 ay, HDP'li Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay, HDP'li Farisoğulları'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl hapis cezasının Yargıtayca onandığını kaydetti.

Akçay, söz konusu Yargıtay kararlarının TBMM Genel Kurulunda okunduğunu ve bu 3 ismin milletvekilliğinin düştüğünü kaydederek, "Mahkeme kararlarını, anayasayı ve Meclis İçtüzüğü'nü tanımayan CHP ve HDP, usuli bir işlem üzerinden yaygara yaparak terör örgütü mensubu olan ve devletin güvenlik sırlarını ifşa eden vekillerinin suçlarını örtbas ederek, milletimizden saklamaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.