Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.



31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.

31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son. pic.twitter.com/L9ZKDYP5D9 — MHP İstanbul (@_MHPistanbul_) February 17, 2024

MURAT KURUM DA PAYLAŞTI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi.