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MHP İstanbul İl Başkanlığından 31 Mart temalı video: Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik dikkat çeken bir video yayınladı. MHP'nin yayınladığı video, '31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son' ifadelerine yer verildi. Video kısa sürede yoğun beğeni topladı.

17 Şubat 2024 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
MHP İstanbul İl Başkanlığından 31 Mart temalı video: Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.

MURAT KURUM DA PAYLAŞTI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi.

  • İstanbul İl Başkanlığı
  • 31 Mart Seçimleri

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