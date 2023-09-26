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MHP lideri Bahçeli altın madalya kazanan Çavuşoğlu ve Cengiz'i tebrik etti

MHP lideri Bahçeli, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çavuşoğlu ve Cengiz'i kutladı.

AA26 Eylül 2023 Salı 11:45 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli altın madalya kazanan Çavuşoğlu ve Cengiz'i tebrik etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz'i tebrik etti.

Bahçeli, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na gönderdiği telgrafta Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Çavuşoğlu ile erkekler grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Cengiz'i kutlayarak, şunları kaydetti:

"Al bayrağımızı dalgalandırıp milli marşımızı dinleterek göğsümüzü kabartan güreşçilerimizi alınlarından öpüyorum. Bu başarılarda emeği bulunan şahsınız ve yönetim kurulunuz ile birlikte teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

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