  MHP Lideri Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na bayram ziyareti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nda Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret ettikten sonra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na geçerek partililerle bayramlaştı. Bahçeli'ye 3 bin sertifikanın hatırası tablo ile İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış otomobili prototipleri hediye edildi.

AA20 Mart 2026 Cuma 11:57 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı programı kapsamında yoğun bir gün geçirdi. Bahçeli, anıt mezar ziyaretinin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda partililerle bir araya geldi ve kendisine sunulan özel hediyelerle gündemin merkezine oturdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçti.

Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.

Devlet Bahçeli'ye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlere mesleki, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında aldıkları eğitimler sonucu verilen 3 bin sertifikanın hatırası olarak hazırlanan tablo ile üzerinde duaların yazılı olduğu üç hilal simgesi takdim edildi.

Bahçeli'ye, İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları il başkanlıkları tarafından geliştirilen yarış otomobillerinin prototipleri de hediye edildi. Bahçeli, prototip araçlara "Göktay1" ve "Göktay2" adını verdi.

Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
