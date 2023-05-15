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Güncel

MHP seçimden milletvekili sayısını artırarak çıktı

MHP, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 10,07'sini alarak 50 milletvekili kazandı.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
MHP seçimden milletvekili sayısını artırarak çıktı
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Kesin olmayan sonuçlara göre, 5 milyon 476 bin 621 seçmenin oyunu alan MHP bu seçimi, 5 milyon 565 bin seçmenin oyunu aldığı 24 Haziran 2018 seçimlerine (yüzde 11,10) yakın oy oranı ile sonuçlandırdı.

24 Haziran'da 49 milletvekiline sahip olan MHP'nin milletvekili sayısı bu seçimle 50'ye yükseldi.

MHP bu seçimlerde Eskişehir, Aydın, Iğdır ve Düzce'de milletvekilliklerini kaybederken, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Kilis, Kırklareli, Nevşehir, Niğde, Balıkesir ve Isparta'dan Meclis'e milletvekili gönderme başarısını elde etti.

Partinin, kesin olmayan sonuçlara göre illere göre milletvekili dağılımı şöyle:

"Adana 2, Afyonkarahisar 1, Antalya 2, Balıkesir 1, Bolu 1, Çankırı 1, Çorum 1, Elazığ 1, Erzurum 1, Gaziantep 1, Giresun 1, Gümüşhane 1, Hatay 1, Isparta 1, Mersin 1, Kayseri 2, Kocaeli 1, Konya 2, Kütahya 1, Malatya 1, Manisa 1, Kahramanmaraş 1, Nevşehir 1, Niğde 1, Ordu 1, Sakarya 1, Samsun 1, Sivas 1, Tokat 1, Şanlıurfa 1, Yozgat 1, Aksaray 1, Kırklareli 1, Kilis 1, Osmaniye 1, İstanbul (1. Bölge) 2, İstanbul (2. Bölge) 1, İstanbul (3. Bölge) 2, Ankara (1. Bölge) 1, Ankara (2. Bölge) 1, Ankara (3. Bölge) 1, İzmir (2. Bölge) 1, Bursa (1. Bölge) 1, Bursa (2. Bölge) 1."

Öte yandan MHP, en fazla oy oranına Çankırı'da ulaştı. Çankırı'da yüzde 31,17 oy oranına ulaşan MHP, iki milletvekilliğinden birini aldı. MHP'nin oy oranlarında Çankırı'yı, yüzde 28,47 ile Osmaniye, yüzde 26,78 ile Kilis takip etti.

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