MHP'de aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor

Bir yandan Genel Merkezde, diğer yandan teşkilatlarda başvurular alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1 aylık aday adaylığı başvuru sürecinde sona gelindi.

MHP'de aday adaylığı müracaatları için herhangi bir ücret alınmadı. Belediye başkanı adayı olmak isteyenler doğrudan MHP Genel Merkezine başvurdu.

ADAYLAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

İl genel meclisi ile belediye meclis üyelikleri için başvurular teşkilatlara yapıldı.

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında partinin hukukçularından oluşturulan komisyon adayların başvurularını titizlikle inceliyor.

HALKIN SEVDİĞİ KİŞİLER SEÇİME GİRECEK

Adayların belirlenmesinde 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları analiz edilecek. Toplumda karşılığı olan, halk tarafından sevilen kişilerle seçimlere girilecek.

Listeye son şeklini MHP Lideri Devlet Bahçeli verecek.

SEÇİM KAMPANYALARI BAŞLADI

MHP'de yerel seçim kampanyası hazırlıkları da hız kazandı. Daha önce 11 şehirde 81 ili kapsayan bölge toplantıları düzenlendi. Son olarak da "Birliğin Gücü" ve "Türkiye İçin Canla Başla" temalarıyla çalışma başlatıldı.

Sahada ve sosyal medyada, seçmene yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki uyumun önemi anlatılıyor.