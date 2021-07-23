MHP'den Habertürk'e sert tepki: Altaylı'nın kimden fonlandığına iyi bakmak lazım

23 Temmuz 2021 Cuma 18:48 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 18:48

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın asılsız yalanına tepkiler gelmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Altun'un Habertürk'e gösterdiği tepkinin ardından, MHP'den sert tepki geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek Habertürk'ün Cumhur İttifakı'nı kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi.

Çiçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Habertürk yazarı Fatih Altay'ın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk'ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır. Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir. Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir." ifadelerini kullandı.

ALTUN KINAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi alınmasına rağmen yalanını sürdüren Habertürk'ü kınamıştı.

Altun yalan yanlış ifadelere ilişkin, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

CANLI YAYINLANDI

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da sosyal medya hesabından, "Dün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarıyla video konferans yoluyla yaptığı bayramlaşma programı, Anadolu Ajansı tarafından da tüm medya kuruluşları ile eş zamanlı şekilde aynı canlı yayın frekansından yararlanılarak abonelere servis edilmiştir." açıklamasında bulundu.