İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3703
  • EURO
    34,7731
  • ALTIN
    2410.44
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Midibüs ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Midibüs ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

DHA2 Mayıs 2024 Perşembe 06:55 - Güncelleme:
Midibüs ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Emirgazi kavşağında meydana geldi. Ömer G. yönetimindeki 42 E 2196 plakalı midibüs kavşakta, Hidayet Ö.'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı minibüs ile çarpışmasıyla kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 2'si minibüste olmak üzere 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar, Ereğli ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.