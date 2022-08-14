İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mili Savunma Bakanı Akar, 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi
Güncel

Mili Savunma Bakanı Akar, 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk'ün gücünü pehlivanların er meydanında, Mehmetçik'in de operasyonlarda gösterdiğini belirtti.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 19:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi.

Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor." dedi.

Karşılaşmalar sonrası dereceye giren güreşçilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Bakan Akar, Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini ve kupasını takdim etti.

Müsabakaların ardından Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

  • Milli Savunma Bakan Hulusi Akar
  • Milli Savunma Bakan Akar
  • Bakan Akar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.