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Milletin zaferine dijital bakış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, ziyarete açıldı.

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Başkan Erdoğan’ın dik duruşu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olan FETÖ 3 yıl önce 15 Temmuz gecesinde, gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde yaşananlar, Taksim Meydanı’na kurulan merkezde dijital ortamda sergileniyor. Dijital Gösterim Merkezi, 600 metrekare kapalı alana kuruldu.15 Temmuz gecesinde kahramanlık destanı yazan milletin, birlik ve beraberliği, canı pahasına yaptığı savunmanın ekranlara yansıtıldığı merkez, 6 odadan oluşuyor. Girişten itibaren şehitler yolu olarak tasarlanan merkezdeki ekranlarda, 15 Temmuz gecesi yaşananlar gösteriliyor. Merkezde, Başkan Erdoğan’ın halkı sokağa çağrısı, halkın sokaktaki mücadelesi, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi, şehitlerin isimleri ve fotoğrafları, gazilerin isimleri ile “Yenikapı ruhu” olarak ifade edilen darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen mitinge ait görüntüler yer alıyor. Merkez, 21 Temmuz’a kadar saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyarete açık kalacak. 

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