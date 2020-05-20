Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:18

Ankara'da 17 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türk tarafı, 30 bin N95 maske, 10 bin tulum, 5 bin koruyucu gözlük, 10 bin çift eldiven, 10 bin galoş ve 1 ton el dezenfektanını, dostluk ve iyi niyet jesti olarak Moldova tarafına hibe etti.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da geçen şubatta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolü" de onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu protokol kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında kara, deniz ve hava hudut kapılarında ve her iki ülke genelinde aranan ve kayıp şahıslar, tahditli şahıslar ve çalıntı oto bilgilerinin tespitini sağlamak amacıyla gerekli teknik çalışmalar yapılacak.

- 5 FİLİSTİNLİ TIP DOKTORUNA TÜRKİYE'DE UZMANLIK EĞİTİMİ VERİLECEK



Ankara'da geçen mayıs imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokol" onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda, Türkiye'de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programının başta hastane yönetimi olmak üzere uygun bileşenleri Filistin Devleti'ne aktarılacak, her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş azami 5 Filistinli tıp doktoruna Türkiye'de uzmanlık eğitimi verilecek.

Öte yandan, Filistin Devleti içinde yaşayanlara hizmet vermek üzere, Filistin'in Gazze bölgesinde 180 yatak kapasiteli Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin açılması ve 3 yıl süreyle taraflarca müştereken işletilmesi ile süre sonunda tarafların karşılıklı mutabık kalacağı ayrı protokolle hastane işletilmesinin Filistin tarafına devredilmesi amaçlanıyor.