Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'da çalışan Türk işçilerden destek

07 Nisan 2020 Salı 23:29 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 23:29

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türkiye ile Almanya arasındaki İstisna Akdi çerçevesinde bir firma vasıtasıyla Türkiye'den gelen işçileri çalıştıkları inşaatta ziyaret ederek, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın adına teşekkür etti.

Başkonsolos Erciyes, tüm dünyanın ve Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, devletin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirleri hızlı ve etkin şekilde aldığını, bu zor dönemin toplumsal birlik ve beraberliği gerektirdiğini söyledi.

Erciyes, toplumun Milli Dayanışma Kampanyası'na güçlü destek sağladığını, ekmek parasını kazanmak için gurbete gelen işçilerin de kampanyaya destek verdiklerini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ceyhun Erciyes, "Sağlık tedbirlerine uymak koşuluyla işçilerimize bizzat teşekkür etmek istedik. Almanya’da bulundukları sürede bir ihtiyaçları olursa işçilerimizin her zaman Başkonsolosluğumuzu arayabileceklerini söyledik. Krizin sona ermesini takiben işçilerimizle çay içmek için ayrıca şantiyeyi tekrar ziyaret edeceğimizi belirttik." dedi.