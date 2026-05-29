Güncel

Milli duygular üzerinden algı operasyonu çöktü! Düzenlemenin İstiklal Marşı'yla ilgisi çıkmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 20:57 - Güncelleme:
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçlardan önce İstiklal Marşı'mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

