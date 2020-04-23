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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

AA23 Nisan 2020 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:32
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23 Nisan geleneği haline gelen ancak bu yıl salgın nedeniyle çocuklara koltuğunu devredemeyen Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk da bu paylaşım üzerine, MEB'in kurumsal hesabı üzerinden, "Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz..." yorumunu yaptı.

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