Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarda bağış ve kayıt parasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevzuat hükümlerine göre kayıt sırasında velilerden hiçbir şekilde bağış ve kayıt parası talep edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu hükümlere aykırı hareket ettikleri yönünde bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler konusunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yazılı yanıt veren Bakan Selçuk, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtların, temmuzun ilk iş gününde ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapıldığını anımsattı.

Selçuk, kayıt sırasında vatandaşlardan hiçbir suretle kayıt parası, bağış ve benzeri adlar altında zorla para toplanamayacağı, zorla bağış alınamayacağı ve öğrencilerin eğitim hakkının engellenemeyeceğinin, Anayasa'nın 42. maddesi ile Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesinde yer aldığını kaydetti.

Bakanlığın 2011 tarihli genelgesindeki "Okul aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır." hükmüne işaret eden Selçuk, kayıt parası isteyen veya veliyi bağış vermeye zorlayan okullarla ilgili yasal işlem başlatılması konusunda bakanlığın 9 Eylül 2016 tarihli yazısının tüm valiliklere gönderildiğini hatırlattı.

Selçuk, bu mevzuat hükümlerine göre kayıt sırasında velilerden hiçbir şekilde bağış ve kayıt parası talep edilmesinin mümkün olmadığını bildirerek, "Bu hükümlere aykırı hareket ettikleri yönünde bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler konusunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmaktadır." ifadesini kullandı.

İlkokulların gider kalemleri, yakacak, elektrik, su, temizlik malzemesi, kırtasiye, yolluklar, mahkeme giderleri, telefon, internet, TTVPN, menkul mal, gayrimenkul maddi hak alım, bakım onarım giderleri ve proje giderleri olarak sıralayan Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu giderlere ilişkin ödenekler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın serbestileri doğrultusunda İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmektedir. Öğrencilerimiz, bakanlığımızca hazırlanan kitap, haber, görsel, video, ses, dergi, doküman, yarışma, uygulama ve benzeri modüllerin bulunduğu, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikleri sürekli geliştirilmeye devam eden Eğitim Bilişim Ağından ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Bununla birlikte yabancı dil öğretiminde alternatif öğrenme modellerinin geliştirilmesi kapsamında 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanan ve öğrencilerimizin İngilizceyi yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesine katkı sağlayan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerimiz tarafından ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Okul öncesi eğitilin kademesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz dağıtılan eğitim materyallerinin yanı sıra 2017-2018 eğitim öğretim yılından bu yana şarlan elverişsiz ailelerin çocuklarının yıl içerisinde kullanacağı kırtasiye malzemeleri de devlet tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında yatılı bölge ortaokullarında öğrenim gören öğrencilere harçlık ve giyim yardımı yapılmakta olup STK'larla yapılan protokoller kapsamında ayrıca sosyal yardımlar yapılmaktadır."