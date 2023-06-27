Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların özü itibarıyla yakınlaşma ve muhabbet vesilesi olduğunu vurguladı.

Bayramların, toplumsal yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine birlik ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Derin teslimiyet ve fedakarlığı ders mahiyetinde barındıran kurban, komşuluğu ve akrabalığı gözeten, yoksulun hakkını teslim etmeyi öğütleyen bir vesiledir.

Sevgili öğrencilerimizin bu mukaddes günün ruhuna uygun bir biçimde büyükleriyle zaman geçirmesini, bayramın coşkusu ve sevincini doyasıya yaşamalarını diliyorum. Ayrıca asrın felaketi sonrası kaybettikleri yakınlarından uzak ikinci bayramlarını yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum."

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı içten dileklerle kutlayan Yusuf Tekin, bayramın Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.