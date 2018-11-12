Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Kız çocuklarının daha çok okullaşması bu ülkenin geleceği açısından çok kıymetli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kız çocuklarının daha çok okullaşması bu ülkenin geleceği açısından çok kıymetli." dedi.

Tutak ilçesindeki programının ardından Ağrı merkeze geçen Selçuk, hayırsever Şinasi Ünal tarafından yaptırılan 24 derslikli Şinasi Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Selçuk, bir süre öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını yapan Ziya Selçuk, Ünal ailesine, milli eğitime kazandırdığı okul için teşekkür etti.

Selçuk, "Biz memleketimizi, ülkemizi, insanımızı seviyoruz ve bunun için elimizden ne gelirse yapmaktan asla tereddüt göstermeyiz. Bu tür açılışların bizim tarafımızdan ne kadar kıymetli olduğunu bilseniz gerçekten inanamazsınız. Ben Şinasi Bey'e, Ünal ailesine özel olarak teşekkür ediyorum. Paraca zengin olan değil, gönlü zengin olan bağış yapar, hayır yapar. Parası olan çok insan var. Ama bir türlü hayır yapamıyorlar. Ama gönlü zengin olan insanlar yapabiliyorlar." diye konuştu.

-"Dünyayla yarışmamız, küresel rekabete girmemiz lazım"

Bu tür çalışmalarda gayretlerinin olduğunu ancak motivasyona da ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de bu gayreti gösterenler arasında olduğunu anlattı.

Çelebi'nin daha fazla çalışmalarda bulunması adına destek verilmesini isteyen Selçuk, açılışı yapılan okulun ise özellikle kız çocukları açısından çok anlamlı olduğunu ifade etti.

"Kız çocuklarının daha çok okullaşması bu ülkenin geleceği açısından çok kıymetli." diyen Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Böyle güzel okullarımız arttıkça biz artık derslik, öğretmen ve bazı altyapı unsurları açısından değil, dünya ile yarışmak için dert sahibi, tasa sahibi olacağız. Bizim sadece bu tür okullara sahip olmamız değil, bizim Türkiye olarak dünyayla yarışmamız, küresel rekabete girmemiz lazım. Aksi takdirde bu memleketin geleceğini sağlıklı olarak kuramayız. Ama ben umutluyum. Görüyorum ki çocuklarımız, öğretmenlerimiz heyecanlı. Bu ülkede eğitimin kalkınması için herkes elinden geleni yapıyor. Ağrı'nın bundan sonraki ihtiyacı daha çok niteliği arttırmak, üst sıralara doğru tırmanmak. Önce Türkiye'de dereceye girmek, sonra da dünyayla yarışmak. Ben bunun Ağrı'da yapılabileceğini düşünüyorum. Ailelerden ise isteğim, çocuklarının daha fazla okuması, dünyaya açılması konusunda destek olmaları. Onların sadece Ağrı ile sıkışıp kalmasına izin vermeyin. Onların bütün Türkiye'yi tanımasına imkan sağlayın. Hep beraber biz de destek olalım burslarla. Yurt dışına gitmesine, Avrupa'ya, Amerika'ya gitmesine imkan sağlayın."

Vali Süleyman Elban'ın kentte hayata geçirdiği çok büyük hizmetleri görme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekleyen Selçuk, Ağrı'yı 17 yıl önce geldiği şehirden çok uzak, gelişmiş ve güzelleşmiş olarak gördüğünü söyledi.

Okulun ülkeye hayırlı insanlar yetiştirmesi temennisinde bulunan Vali Elban ise "Ülkemizin en doğusunda, serhat şehrinde, ülkemizin her köşesinde ışıklar, neferler yetişir diye temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Okunan dua sonrası açılış kurdelesini kesen Bakan Selçuk, sınıfları da gezdi.

Buradan Ağrı Valiliğine geçen Selçuk, girişte kendisine çiçek veren minik öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Vali Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'nin hediyelerini kabul eden Ziya Selçuk, basına kapalı yapılan toplantı sonrasında Ankara'ya gitmek üzere Ahmed-i Hani Havalimanı'na hareket etti.