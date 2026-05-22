İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7462
  • EURO
    53,122
  • ALTIN
    6657.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Emlak üzerinden vurgun: 33 şüpheli tutuklandı
Güncel

Milli Emlak üzerinden vurgun: 33 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 23 ilde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemleri kullanılarak sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

İHA22 Mayıs 2026 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Milli Emlak üzerinden vurgun: 33 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla hiçbir ilişkileri bulunmamasına rağmen kendilerini Bakanlık çalışanı gibi tanıttıkları, Bakanlık antetli sahte belgeler düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri iddia edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemlerle 23 müştekiden toplam 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri, MASAK raporlarına göre ise şirketler üzerinden toplam 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturduklarının tespit edildiği belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 118 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli tutuklanırken, 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık ayrıca, serbest bırakılan şüphelilere yönelik itirazların yapılacağını duyurdu.

  • Ankara merkezli
  • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
  • sahtecilik soruşturması

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.