İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli güreşçi Nesrin Baş'tan ikinci dünya şampiyonluğu
Güncel

Milli güreşçi Nesrin Baş'tan ikinci dünya şampiyonluğu

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Nesrin Baş, üst üste 2. altın madalyasını kazandı.

26 Ekim 2023 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Milli güreşçi Nesrin Baş'tan ikinci dünya şampiyonluğu
ABONE OL

Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 4. günü sona erdi. Kadınlar 50, 55, 59, 68, 76 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

Nesrin Baş, 68 kilo finalinde karşılaştığı Belaruslu Alina Shauchuk'u 2-1 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Nesrin böylece 2017'den bu yana düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda peş peşe şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olarak kayıtlara geçti.

Repesaj maçında Kazak Zeinep Bayanova'ya yenilen Şevval Çayır (55 kilo) madalya şansını kaybetti.

Kadınlar elemelerinde mindere çıkan milli güreşçilerden Elvira Kamaloğlu (57 kilo) ve Bükrenaz Sert (72 kilo), yarı finale yükseldi ancak rakiplerine yenilerek 3'üncülük maçına çıkma hakkı elde etti.

Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ve Büşra Efe (65 kilo), yenildikleri rakiplerinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazandı. Tuba Demir (53 kilo) ise şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 53, 57, 62, 65, 72 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarının yanı sıra grekoromen 60, 67, 72, 82, 97 kiloda elemeler ve yarı final maçları yapılacak.

  • nesrin baş
  • güreş şampiyonası
  • altın madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.