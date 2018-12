Milli Piyango sonuçları 9 Aralık çekilişi sıralı tam liste MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Milli Piyango sonuçları 9 Aralık 2018 çekilişi bugün yapılacak. 9 Aralık Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye ne kadar? İkramiyeyi kazanan talihli hangi şehirden çıktı? Büyük ikramiye hangi bilete denk geldi? gibi bir çok sorunun yanıtı yine araştırılan konular arasında. Her ayın 9. 19. ve 29. günlerinde Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen çekilişi Ankara'da yapılmaktadır. Milli Piyango sonuçları 9 Aralık çekilişi ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Aralık ayının ilk Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Biletinizi sorgulamak için aşağıdaki 9 Aralık 2018 Milli Piyango bilet sorgulama aracını kullanabilirsiniz. 9 Aralık Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen oyunun bu haftaki çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden duyuru yapılacak.

9 Aralık Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Aralık'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Aralık Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

9 ARALIK 2018 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçlarının açıklanması ile birlikte sıralı tam liste haberimizdeki yerini alacaktır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.



Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.





Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 KASIM 2018)



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

324062



200000 TL ikramiye kazanan numaralar

082057



20000 TL ikramiye kazanan numaralar

103678



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

165598 209605



5000 TL ikramiye kazanan numaralar

310752 320012 469667



Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

34355 40112 70379 71675 78512 79775

79806 90581 95848 96488



Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0446 0728 1887 2261 2603 5648

7115 7767 7903 8369



Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

111 163 314 369 489 583

654 660 842 904





Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

09 41 53 58 63 64

92 98



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

3 8



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

024062 124062 224062 304062 314062 320062

321062 322062 323062 324002 324012 324022

324032 324042 324052 324060 324061 324063

324064 324065 324066 324067 324068 324069

324072 324082 324092 324162 324262 324362

324462 324562 324662 324762 324862 324962

325062 326062 327062 328062 329062 334062

344062 354062 364062 374062 384062 394062

424062