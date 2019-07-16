26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7101
  • 6,4009
  • 258.588
  • 98028.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Piyango'dan 'büyük ikramiye' açıklaması

Milli Piyango İdaresi, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ilişkin açıklama yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturan talihliye ilişkin açıklamada bulundu.

MPİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bir kişinin sabah 8.30'da idareyi aradığını ve 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Şahsın Avrupa'da yaşadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu şahıs, Türkiye'ye bir cenaze merasimi için geldiği sırada evinde dosyalar içerisinde bulduğu ve daha önce satın aldığı tam bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini gördüğünü ifade etmiştir. Bilet numarasından kontrol edilen biletin ibrazı gerektiği talihli olduğunu ifade eden kişiye belirtilmiş ve bir an önce idaremize başvurması istenmiştir. İdaremizce kendisine biletin arkasını ciro etmesi, isim soyadını ve imzasını atarak varsa bir avukatı veya noter eşliğinde idaremize başvurmasının beklendiği kendisine söylenmiştir."

Açıklamada, şahsın ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini belirttiğini ancak 17.00 itibarıyla Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmadığı kaydedilerek, 70 milyon liralık ikramiyenin tutulduğu banka şubesinin tutarı ödemek üzere hazır bekletildiği vurgulandı.

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oktay duyurdu: 6 ay erken tamamlandı

Oktay duyurdu: 6 ay erken tamamlandı

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Trump'ın 'Evanjelik' alışkanlığı

Trump'ın 'Evanjelik' alışkanlığı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bozkurt'tan çarpıcı 15 Temmuz yazısı

Bozkurt'tan çarpıcı 15 Temmuz yazısı

Esper'den Türkiye yorumu

Esper'den Türkiye yorumu

Yazar Alev Alatlı kaleme aldı: Ey Oğul!

Yazar Alev Alatlı kaleme aldı: Ey Oğul!

Kurduğu partiden kovulan Le Pen: Fransa bağımsızlığını yitirmiştir

Kurduğu partiden kovulan Le Pen: Fransa bağımsızlığını yitirmiştir
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütüne Pençe! Komandolar böyle imha etti

Terör örgütüne Pençe! Komandolar böyle imha etti

Dünyanın en hızlı hayvanları hangileri?

Dünyanın en hızlı hayvanları hangileri?

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA