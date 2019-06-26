Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüşüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'le bir araya geldi.
- AA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Akar ve Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştiriyor.
Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki iş birliği ve başta Suriye olmak üzere güvenlik konularını ele almaları bekleniyor.
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