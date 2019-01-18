ABD’li Senatör Graham, Milli Savunma Bakanı Akar’ı makamında ziyaret etti
ABD’li Senatör Graham Ankara’daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar’ı makamında ziyaret etti.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüştü. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı
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