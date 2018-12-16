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Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı.

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Milli Savunma Bakanı Akar: Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun (terör örgütü) tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz. 

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