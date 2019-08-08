Bakanı Akar ve beraberindeki heyet KKTC'ye geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
- DHA
Erenköy Direnişi anma törenine ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı açılışına katılmak üzere adaya gelen Akar ve beraberindeki heyeti, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan karşıladı.
Ada'da resmi temaslar yapacak olan Akar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal eşlik ediyor.
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