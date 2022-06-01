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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi. Asif'in şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
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Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Asif'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Asif'in şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

İkili ilişkiler, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı, savunma sanayisinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlara vurgu yapıldığı, iki ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildiği öğrenildi.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif
  • görüşme

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