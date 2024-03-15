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Milli Savunma Bakanı Güler sınır hattında! Talimatlar verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı. Bakan Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

AA15 Mart 2024 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler sınır hattında! Talimatlar verdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçerek, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gerçekleştirdiği Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçti.

Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada komutanlarla bir araya gelen Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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