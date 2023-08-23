Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün gerçekleştirdiği Şırnak ziyaretinin ardından Hakkâri'ye geçerek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile 2'nci Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel de ziyarette yer aldı" ifadelerine yer verildi.