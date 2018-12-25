Milli Savunma Bakanlığı: Netanyahu’nun iftiralarını reddediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı: İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz
- AA
Milli Savunma Bakanlığı: İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz.
MSB: PKK'nın kurşuna dizdiği bebekler gibi ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk ordusunu karalayamaz.
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