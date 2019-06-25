Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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