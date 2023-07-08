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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kazakistan'da 7 ülkenin askeri bandolarıyla konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Kazakistan'da 7 ülkenin askeri bandolarıyla konser verdi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kazakistan'da 7 ülkenin askeri bandolarıyla konser verdi
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Kazakistan Savunma Bakanlığınca başkent Astana'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü vesilesiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Askeri Bandolar Festivali", kapanış konseriyle sona erdi.

Astana'daki Barys-Arena Sarayı'nda gerçekleştirilen festivalin kapanış konserine Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da katıldı.

Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan'ın askeri bandolarının sahne aldığı konseri yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Konserde ülkelerine özgü üniformalı askeri bandolar, repertuvarlarındaki askeri marşların yanı sıra pop, caz ve klasik eserleri seslendirdi.

Festivalde Türkiye'yi Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği temsil etti.

Mehteran Birliğinin coşkulu ve etkili performansı, Kazak seyircilerin beğenisini topladı.

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