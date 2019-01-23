Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada Milli Savunma Bakanlığı, yunusların gemimize eşliğini bu mesajla paylaştı: Karadeniz’deki görevine seyir halinde olan denizaltımız TCG Sakarya’ya yunuslar da eşlik etti.