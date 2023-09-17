Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek gerçekleştirdiği Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek gerçekleştirdiği Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4dJXYryfFz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2023