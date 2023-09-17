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Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 tamamlandı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından ortak gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı.

IHA17 Eylül 2023 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek gerçekleştirdiği Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

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