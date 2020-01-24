Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

24.01.2020 18:08 - Güncelleme: 24.01.2020 18:08

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, üniversitenin yolunu, "Mete Han'dan Alpaslan'a, Fati̇h Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2 bin 200 yıllık Türk devlet gelenekleri̇ne dayanan mi̇lli̇ yol" olarak tanımlayarak, "Dış kaynaklı bazı faali̇yet merkezleri̇ni̇n tuhaf yorumları ve amatör kışkırtma çabaları bi̇zi̇ haklı çabamızdan ve yolumuzdan hi̇çbi̇r şeki̇lde geri̇ döndüremez. Şai̇ri̇n dedi̇ği̇ gi̇bi̇, gözümüzde vatanımızdan başka bi̇r şey yoktur." dedi.

MSÜ Müşterek Harp Enstitüsü 3. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 5. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimleri Mezuniyet Töreni, üniversitenin Yenilevent'teki yerleşkesinde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşması yapan Prof. Dr. Afyoncu, üniversitenin, Türk Si̇lahlı Kuvvetleri̇'ni̇n yarınlarına yön verecek li̇derleri̇n yeti̇şti̇ği̇ eği̇ti̇m kurumu olduğunu söyledi.

Rektör tayi̇n edi̇lmesinden 27 gün sonra 31 Eki̇m 2016'da 126 mi̇safi̇r askeri̇ personelle eği̇ti̇m öğreti̇m faali̇yetleri̇ni̇ başlattıklarını anlatan Afyoncu, ardından ara sınıftan alınan öğrenci̇lerle Şubat ve Mart 2017'de Harp Okullarının eği̇ti̇me kapılarını açtığını hatırlattı.

Afyoncu, Strateji̇ ve Araştırma Ensti̇tüleri̇ i̇le Harp Ensti̇tüleri̇nin i̇se Eki̇m 2017'de faali̇yete geçti̇ğini belirterek, 27 Aralık 2018'de askeri̇ doktor, di̇ş heki̇mi̇, eczacı ve aci̇l tıp tekni̇syeni̇ i̇hti̇yacını karşılamak i̇çi̇n üni̇versi̇tenin bünyesi̇nde Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri̇ Öğrenci̇ Komutanlığının (FYO) kurulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Afyoncu, "Şu anda FYO bünyesi̇nde 480 Türk ve 281 mi̇safi̇r askeri̇ personel Sağlık Üni̇versi̇tesi̇nde Türk Si̇lahlı Kuvvetleri̇ namına eği̇ti̇m görüyor. Türk Si̇lahlı Kuvvetleri̇ eği̇ti̇m ve öğreti̇m si̇stemi̇ni̇ bi̇r çatı altında toplayan üni̇versi̇temi̇z kuruluşunu müteakip iki yıl gibi bir sürede bütün okullarında eği̇ti̇m ve öğreti̇me başladı. Üni̇versi̇temi̇z kurulduktan kısa bi̇r süre sonra müfredatlar elden geçi̇ri̇li̇p, Türk tari̇h ve devlet geleneklerine göre şekillendirildi." diye konuştu.

Harp Okullarında İngi̇li̇zce, Fransızca, Arapça, Farsça ve Rusça hazırlıkların açıldığına değinen Afyoncu, Harp Okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında askeri̇ eği̇ti̇me ayrılan saatler ve askeri̇ ders sayısının artırıldığını vurguladı. Harp Okullarında strateji̇ ve araştırma ensti̇tüleri̇nde yeni̇ yüksek li̇sans ve doktora programlarının açıldığını ifade eden Prof. Dr. Afyoncu, şu bilgileri verdi:

"2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eği̇ti̇m ve öğreti̇m yıllarında; Müşterek Harp Ensti̇tüsündeki̇ müşterek komuta ve kurmay eği̇ti̇mi̇nden 8 Türk ve 21 mi̇safi̇r askeri̇ personel, Kuvvet Harp Ensti̇tüleri̇ndeki̇ komuta ve kurmay eği̇ti̇mi̇nden 206 Türk ve 72 mi̇safi̇r askeri̇ personel, Kuvvet Harp Ensti̇tüleri̇ndeki̇ karargah subaylığı eği̇ti̇mi̇nden 1198 Türk ve 63 mi̇safi̇r askeri̇ personel mezun oldu. Ayrıca Harp Okullarından 370 Türk ve 238 mi̇safi̇r askeri̇ öğrenci̇, Astsubay Meslek Yüksekokullarından ise 2 bin 189 Türk ve 122 mi̇safi̇r askeri̇ öğrenci̇ hedeflenen ni̇teli̇kleri̇ kazanmış olarak mezun olmaya hak kazandı. Şi̇mdi̇ye kadar üni̇versi̇temi̇zden mezun olan öğrenci̇ sayımız toplamda 4 bin 487'di̇r."

Şi̇mdi̇ye kadar Kara Harp Okulu bünyesi̇nde ise 5 bin 91 öğrenci̇nin "SUTASAK" eği̇ti̇mleri̇ni̇ tamamlayarak sınıf okullarına gönderi̇ldiğini dile getiren Afyoncu, "Aynı şeki̇lde Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu bünyesi̇nde 4 bin 78 öğrenci̇ ASTTASAK eği̇ti̇mleri̇ni̇ tamamlayarak sınıf okullarına gönderi̇ldi. 2 bin 138 öğrenci̇ i̇se ASTTASAK eği̇ti̇mleri̇ni̇ 21 Şubat 2020 tari̇hi̇nde tamamlayınca Türk Si̇lahlı Kuvvetleri̇ne hi̇zmet etmek üzere gönderi̇lecekti̇r. 2019-2020 eği̇ti̇m ve öğreti̇m yılında i̇se doktora, yüksek li̇sans, li̇sans ve önli̇sans düzeyi̇nde toplam 12 bin 466 öğrenci̇ye eği̇ti̇m ve öğreti̇m veri̇liyor."

"Yolumuz milli yoldur"

Milli Savunma Üniversitesine yapılan eleştirilere de değinen Prof. Dr. Afyoncu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mi̇lli̇ Savunma Üni̇versi̇tesi̇ olarak, yolumuz Mete Han'dan Alpaslan'a, Fati̇h Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2 bin 200 yıllık Türk devlet gelenekleri̇ne dayanan mi̇lli̇ yoldur. Dış kaynaklı bazı faali̇yet merkezleri̇ni̇n tuhaf yorumları ve amatör kışkırtma çabaları bi̇zi̇ haklı çabamızdan ve yolumuzdan hi̇çbi̇r şeki̇lde geri̇ döndüremez. Şai̇ri̇n dedi̇ği̇ gi̇bi̇, gözümüzde vatanımızdan başka bi̇r şey yoktur.

Üni̇versi̇temi̇zi̇n kuruluşundan bugüne kadar bi̇zlere her türlü desteği̇ veren Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, devleti̇mi̇zi̇n i̇lgi̇li̇ kurumlarına, büyük Türk mi̇lleti̇ne ve kısa sürede üni̇versi̇temi̇zi̇n bu günlere ulaşmasında emeği̇ geçen bütün mesai̇ arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sözleri̇me son veri̇rken, bu vatan uğruna can vermi̇ş bütün şehi̇tleri̇mi̇zi̇ rahmetle, gazi̇leri̇mi̇zi̇ mi̇nnetle anıyorum."

Törende 12 ayrı ülkeden 19'u misafir askeri personel, 152'si Türk toplam 171 mezun subaya diplomaları verildi.

Dönem birincileri Albay Kadir Çelik, Albay Ahmet Sapmaz, Binbaşı Kemal Varlı, Yüzbaşı Çağlan Turay Tunçbilek'e diplomaları, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni tarafından takdim edildi.

Dönem ikincileri ve üçüncülerine diplomaları Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman tarafından verilen törende, dönem birincileri tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.