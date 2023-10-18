İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0024
  • EURO
    29,5296
  • ALTIN
    1755.45
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi
Güncel

Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla '3 günlük milli yas' ilan edileceğinin bildirilmesinin ardından Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi
ABONE OL

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "İsrail tarafından Gazze'de sivil halkın bulunduğu hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise açıklamalarında şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği hastane katliamından dolayı ülkemizde 3 gün süre ile milli yas ilan edildiğinden, Devlet Tiyatroları olarak Türkiye genelinde yas süresi boyunca tüm etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Aynı sebeple 19 Ekim akşamı gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu açılış töreninin de 26 Ekim'e ertelendiğini değerli seyircilerimize bildirmek isteriz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

  • Türkiye
  • milli yas
  • kültür sanat etkinlikleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.