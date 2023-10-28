AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" için vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gelmeye başladı. Alanda bulunan 24 TV'deki Helin Aslan ile "Büyük Filistin Mitingi Özel Yayını"na katılan Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, İsrail'in Filistinli siviller yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"KALICI ANLAMDA TEK ÇÖZÜM, SÜRECİN BARIŞ İLE BİTMESİ OLACAKTIR"

İsrail ile Filistin arasında tek kalıcı çözümün barış olduğunu belirten Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, "Ümitsizlik bize yakışmaz. Şiddetin, zulmün bu kadar zirveye çıkması yeni bir başlangıcın da habercisi olabilir. Kalıcı anlamda tek çözüm, sürecin barış ile bitmesi olacaktır. Öte yandan İsrail hala 7 Ekim'in travmasını atlatmaya çalışıyor, bu sebeple kendisini güçlü göstermeye çalışıyor. İsrail-Filistin düşmanlığı Hamas ile başlamadı, Hamas ile de bitmeyecektir. İsrail, Filistinlilerin hakkını, can güvenliğini savunan kimse ona düşman oluyor. Filistinlilerin öncelikle ayrışmayı ortadan kaldırmaları gerekiyor." dedi.

"'İSRAİL'İN YAPTIKLARINDAN UTANIYORUZ' DİYEN YAHUDİLER VAR"

İsrail'in Filistinli sivilleri katletmesine tepki gösteren Yahudiler hakkında konuşan Albayrak, "'İsrail'in, Gazze'ye yaptıklarından dolayı utanıyoruz' diyen Yahudiler var. İnsanlar da merhamet duygusu vardır." ifadelerini kullandı.