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Milyonluk vurgunda önemli gelişme: Yakalandı

Merkezi Kayseri'de olan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerden K.A, Antalya'da gözaltına alındı. K.A, İstanbul siber şubeye getirilecek.

TRT Haber7 Aralık 2021 Salı 11:19 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:19
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3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlattı.

TRT Haber'in haberine göre, 2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.

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