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Minguzzi'nin katillerini öven ve acılı aileyi tehdit eden şahıslar yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesaj atan 5 şüpheli yakalandı.

İHA10 Nisan 2025 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Minguzzi'nin katillerini öven ve acılı aileyi tehdit eden şahıslar yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesaj atan 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4'ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Bir de gözümün içine bakıyor!

Masumun mezarına çirkin saldırı
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