İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9326
  • EURO
    33,4913
  • ALTIN
    2019.81
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minibüs şarampole devrildi! Anne öldü, oğlu yaralandı
Güncel

Minibüs şarampole devrildi! Anne öldü, oğlu yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 08:11 - Güncelleme:
Minibüs şarampole devrildi! Anne öldü, oğlu yaralandı
ABONE OL

Yeşilyayla Mahallesi yakınlarında, Necip Deda (23) yönetimindeki 20 FJ 664 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü ve annesi Melike Deda'yı (43) araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Melike Deda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Deda'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.