İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minibüsle cip çarpıştı! 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı
Güncel

Minibüsle cip çarpıştı! 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

AA24 Mart 2024 Pazar 12:37 - Güncelleme:
Minibüsle cip çarpıştı! 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı
ABONE OL

Suriye uyruklu Müheydi El Halaf idaresindeki 63 MC 3875 plakalı cip, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde Rus uyruklu Andrei Kalmykov'un kullandığı 34 GFC 027 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücü El Halaf ile cipte bulunan 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 7'si sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Kalmykov, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.