Minibüsle cip çarpıştı! 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı

Suriye uyruklu Müheydi El Halaf idaresindeki 63 MC 3875 plakalı cip, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde Rus uyruklu Andrei Kalmykov'un kullandığı 34 GFC 027 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücü El Halaf ile cipte bulunan 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 7'si sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü Kalmykov, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.