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  • 'Minibüsle gidip geliyorum' diyen Mansur Yavaş'ın maskesi düştü
Güncel

'Minibüsle gidip geliyorum' diyen Mansur Yavaş'ın maskesi düştü

Katıldığı bir televizyon programında, 'Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum” iddiasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli 67 makam aracı bulunduğu ortaya çıktı.

22 Mart 2024 Cuma 08:34 - Güncelleme:
'Minibüsle gidip geliyorum' diyen Mansur Yavaş'ın maskesi düştü
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Daha önceki açıklamalarında makam araçlarını sattığını ve minibüs kullanmayı tercih ettiğini belirten Yavaş kendisiyle çelişti.

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok şahsi arabasıyla seçim çalışmalarını yürütürken, israfı bitirdiği yönündeki iddialarında ısrar eden Yavaş'ın kendisine 67 makam aracı tahsis ettirdiği ortaya çıktı.

"MİNİBÜSLE GİDİP GELİYORUM" DİYEREK DUYAR KASMIŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında, "Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum" demişti. Yine aynı Mansur Yavaş, ABB Meclisinde yaptığı bir konuşmasında, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim, yedirmeye de niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.

YAVAŞ'IN OYUNUNU İYİ PARTİLİ TOPEL ORTAYA ÇIKARDI

Yavaş'ın tartışmaların yeni odağını oluşturan 67 araçlık makam aracı koleksiyonunu İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Topel ortaya çıkardı.

Topel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İşe minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli araç sayısı 67. İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!"

ÇAKARLI ARABA VE MAL BEYANI ÜZERİNDEN ALTINOK'U HEDEF ALMIŞTI

İsraftan, haram yememekten dem vuran Yavaş'ın trol ordusu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u hem çakarlı araç kullandığı hem de mal beyanı üzerinden hedef almıştı ancak Yavaş'ın bu algısı da boşa düştü.

Mal beyanında bulunan Altınok, her defasında hizmet algısı ve sahte açılışlar ile yapmadığı işlerin propagandasını yapan Yavaş'ın ve trol ordusunun bu oyununu bozarak algı operasyonlarına da son verdi.

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