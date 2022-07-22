İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7452
  • EURO
    18,0974
  • ALTIN
    980.613
  • BIST100
    2511.37
Güncel

Minibüsten 29 göçmen çıktı

Arnavutköy'de Yunanistan'a götürme vaadiyle Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilen 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA22 Temmuz 2022 Cuma 09:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Dursunköy kavşağında dün gece saatlerinde şüphelenerek durdurduğu minibüste 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilerek Yunanistan'a götürme vaadiyle kandırılan göçmenlerin Arnavutköy'de bir süre dolaştırıldığı anlaşıldı. Ekipler, uzun süre minibüste havasız kalan göçmenlerden bazılarını baygın buldu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında daha önce verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen minibüs sürücüsüne de 7 bin 348 lira para cezası yazıldı. Minibüs yediemin otoparkına çekilirken göçmenler ise Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.