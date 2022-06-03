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Minibüsün altında kalan küçük Meryem hayatını kaybetti

Adıyaman'da sokakta oyun oynarken, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan 5 yaşındaki Meryem Genco, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA3 Haziran 2022 Cuma 22:32 - Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Meryem Genco'ya, geri manevra yapan Abuzer Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Ağır yaralanan talihsiz çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan küçük Meryem Genco, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Abuzer Y. ise gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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