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Mısır Hava Yolları, Çad'a aktarmalı uçan Türk yardım kuruluşlarının bagajlarını Kahire'de bekletiyor

Türkiye'den Çad'a Kurban Bayramı dolayısıyla giden çok sayıda insani yardım kuruluşu çalışanının bagajları, Mısır Hava Yolları tarafından beş gündür teslim edilmedi.

AA20 Temmuz 2021 Salı 08:17 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 08:20
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Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır Hava Yolları, Türk Kızılay, Deniz Feneri, Cansuyu, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğinin de aralarında olduğu yardım kuruluşlarının şahsi ve kurumsal bagajlarını, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak Kahire'de tutuyor." dedi.

Türk sivil toplum kuruluşlarının 5 gün önce İstanbul'dan Kahire aktarmalı Çad'a ulaştığını belirten Erdoğan, talep ve şikayetlerine rağmen şu ana kadar bagajları ve insani yardım malzemelerinin Çad havalimanına ulaştırılmadığını ifade etti.

Erdoğan, çeşitli sağlık problemleri olduğunu, ilaçlarının da alıkonulan bagajlarda bulunduğunu belirtti.

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