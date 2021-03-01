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Mısır-Süveyş-İsrail üçgeninde panik: Türkiye böyle güce ulaşırsa sınırın önü kesilecek

Mavi Vatan stratejisinin başarılı olması durumunda İsrail-Yunanistan MEB sınırının önünün kesileceğini belirten Yunan basını, Türkiye'nin Mısır'ın Süveyş'te sahip olduğu rolden önemli bir rol alacağını yazdı.

Star.com.tr01 Mart 2021 Pazartesi 14:23 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:24
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da gerçekleştirdiği tatbikatlar Yunanistan'ın dengesini derinden sarstı. Her tatbikat sonrası endişesini dile getiren Yunan basını, Mavi Vatan stratejisinin sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın değil, İsrail ve Mısır'ı da endişelendirdiğini yazdı.

"MAVİ VATAN STRATEJİSİ İSRAİL'İN ÇIKARLARINA DARBE"

Haberde, "Bilgiler gösteriyor ki, İsrail için Mavi Vatan stratejisinin uygulanması jeopolitik çıkarlarına bir darbe. Çünkü Türkiye böyle güce ulaşırsa, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la sahip olduğu tek stratejik MEB sınırı kapatacak" denildi.

MISIR'IN MAVİ VATAN KARŞISINDA SÜVEYŞ PANİĞİ

Mavi Vatan stratejisinin Mısır'ı telaşlandırdığını belirten Yunan basını "Çünkü böyle bir durumda Ankara, Mısır'ın şu anda Süveyş'te sahip olduğu rolden önemli bir rol alacaktır" ifadelerini kullandı.

Star.com.tr

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