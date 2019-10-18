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Mısır’da 20 ahşap tabut bulundu

Mısır’ın Luksor kenti yakınlarında, Milattan Önce 1994 ile 332 yılları arasına ait en az 20 ahşap tabut bulundu.

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Kahire Mısır Müzesi küratörü Muhamed Mokhtar, “Bu inanılmaz bir keşif. Bence Mısır’da 2019’un en önemli olayı” dedi. Mısır’ın antik çağlardaki başkenti olan Luksor (eski adıyla Teb) yakınlarında Asasif nekropolünde çok iyi korunmuş durumda, canlı renklerle boyanmış en az 20 ahşap tabut gün ışığına çıkarıldı. Keşif, son yıllardaki ‘en büyük ve en önemli bulgu’ kabul ediliyor.
 
 
TEB KRALIĞINA AİT
 
Eski Eserler Bakanlığı, tabutlar için ‘Antik Mısırlılar nasıl bıraktıysa öyle görünüyorlar’ yorumunu yaptı. Buluntuların Milattan Önce 1994 ile 332 yılları arasında süregelen Orta ve Yeni Krallık ile Geç Dönem’e ait olduğu belirtildi. Tabutların büyüklüğünü göz önünde bulunduran uzmanlar, bunların, bir kraliyet üyesine ya da yüksek rütbeli birine ait olabileceğini söyledi. Bu tarz durumlarda tabutların hayvanlarla ve hazineyle birlikte gömüldüğüne de dikkat çektiler. Teb, o dönemde kraliyet üyelerine, yüksek rütbeli kişilere ve Mısır ‘sosyetesine’ ev sahipliği yapıyordu. Keşifle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla açıklanacak. Buluntuların, son yıllardaki ‘en büyük ve en önemli keşif’ olduğu vurgulandı. Kahire Mısır Müzesi küratörü Muhamed Mokhtar, “Mısır’da 2019’un en önemli olayı” yorumunu yaptı.
 

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