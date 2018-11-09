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Esenyurt'ta Mısırlı turistin parasını çalan şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta bir markette alışveriş yapan Mısırlı kadının çantasından el çabukluğuyla para çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, 6 Ekim'de Mevlana Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan Mısırlı Dina Sharafeldin (37) çantasını bebek arabasına astı. Şüpheli perdeleme yöntemiyle kadının önünü kapatarak el çabukluğuyla çantada bulunan 25 bin dolar ile bir miktar ziynet eşyasını alıp kaçtı.

Parasının ve ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Sharafeldin, polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Gaye Y. (21) olduğunu tespit etti. Fiziki takip başlatan polis, şüpheliyi 5 Kasım'da Beyoğlu Hacı Hüsrev Caddesi'nde yakaladı.

Şüphelinin hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 17 kaydı bulunduğu belirlendi.

Gaye Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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