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MİT, Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
MİT, Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Suriye Halep'te yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ'ın sözde sorumlusu "Hattab El Muhacir" kod adlı Abdullah El Cündi'nin, Suriye'deki Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında olduğunu tespit etti.

Terörist El Cündi, MİT ile Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçlerinin, Fırat Kalkanı Harekatı alanında düzenlediği operasyonda sağ olarak ele geçirildi.

El Cündi ifadesinde, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk Güvenlik Güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının bu kapsamda zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini paylaşan El Cündi, eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

Operasyonla, DEAŞ'ın eylem planlamalarının deşifre edildiği, örgüt çalışmalarının akamete uğratıldığı ve örgüte ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği kaydedildi.

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