  MİT Başkanı Kalın, HAMAS heyetiyle görüştü: İsrail'in işgal politikasına karşı birlik mesajı
MİT Başkanı Kalın, HAMAS heyetiyle görüştü: İsrail'in işgal politikasına karşı birlik mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da HAMAS Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Görüşme kapsamında işgalci İsrail'in saldırıları, Gazze Ateşkes Anlaşması ve Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirildi. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için yapılabilecekler ele alındı.

AA22 Mart 2026 Pazar 22:16
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede hiçbir 'oldu bitti'ye izin verilmeyeceği aktarıldı.

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına vurgu yapılan görüşmede, İsrail'in birinci aşamayla ilgili yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği beklentisi de dile getirildi.

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Kaynaklar Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

