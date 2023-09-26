MİT şifrelerini kırdı! Emniyet'te 3 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirilen AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı. Veriler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na sunulmuştu. KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru doğru yaklaştı.

Son gelişmelere göre, bugüne kadar FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre oldu. Bu kişilerle ilgili yapılan araştırmalarda önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na fezleke ile bildirilmesi bekleniyor.

4 BİN 121 MAHREM DAHA ORTAYA ÇIKTI



Sabah'ın haberine göre; MİT'in KOM'a teslim ettiği şifresi kırılmış dokümanlarda, FETÖ'nün 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz Darbe girişimi dahil birçok kirli kumpasında görev almış 4 bin 672 mahrem sorumlunun SD karttan çıkarak deşifre edilmişti. MİT'in 6 yıl sonra kırmayı başardığı şifreli dokümanlardan 4 bin 121 mahrem sorumlu daha ortaya çıktı. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi.

3 BİN 400'Ü MAHREM ABLA

Polis memurlarını mesleğe adım attığı günden itibaren adım adım izlendiği tespit edilen 3 bin 400 mahrem ablanın ayrıca tüm örgüt mensubu erkek polis memurlarından emniyet müdürlerine kadar olan örgüt üyelerinin eşlerinden de sorumlu oldukları tespit edildi. KOM Başkanlığı, mahrem ablaların hangi polis memurları veya müdürlerine ve eşlerinden sorumlu olduğuna ilişkin bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine gizli yazıyla iletti.

YARISININ MAHREM OLDUĞU YENİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni tespit edilen, aralarında kadın mahrem ablaların da olduğu 4 bin 121 mahrem sorumlunun bir kısmının, KOM Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde, FETÖ ile iltisaklı ve Bylock benzeri soruşturmalarda adının geçtiği tespit edildi. Bu bilgiler de emniyetin ilgili birimlerine iletildi. Tespit edilen toplam yaklaşık 8 bin 900 kişilik mahrem sorumlulardan çoğunun bugüne kadar emniyet mahrem sorumlusu olup olmadığının bilinmediği ortaya çıktı.